Un dipinto per Rosario Fiorello: l’artista Claudio D’Angelo a Viva Rai 2 

D’Angelo la scorsa settimana è stato in visita al programma in onda tutte le mattine, Viva Rai 2, condotto da Fiorello, in via Asiago a Roma. Racconta l’artista pozzallese di aver vissuto un momento memorabile, ricco di novità. D’Angelo ha realizzato un dipinto per Fiorello, suscitando grande emozione e stupore al big dei big: Fiorello! Si tratta di un’opera, appartenente alla linea dei doppi volti creata da più di un decennio dall’artista pozzallese, raffigurante due volti in uno, metà Mike Bongiorno e metà Rosario Fiorello; un omaggio alla grande amicizia vissuta tra i due grandi showman.



Alla consegna del dipinto, dopo la foto di rito, il tornado di Fiorello invita l’autore del quadro a rimanere all’interno della diretta televisiva e D’Angelo entusiasta, insieme ad altri fan del conduttore, si butta nella mischia degli ospiti e dei Vip (Fabrizio Biggio, Fabio De Luigi, Mahmood, maestro Cremonesi, ecc). Alla fine della puntata accade l’impensabile per D’Angelo che coglie l’attimo e improvvisa una mini esibizione di un suo pezzo musicale comico dance dal titolo “Gatto Klaus”.



E così inaspettatamente si trova davanti alle telecamere del casting per artisti esordienti, sempre nella sede RAI di Via Asiago, a registrare per la produzione. “E Viva il Videobox” (appartenente al programma Viva Rai 2), varietà televisivo, in onda sempre la mattina, subito dopo Viva Rai 2 e anche tutte le sere, dalle 20:00 alle 20:30. Lo stesso autore riferisce di essere ansioso di vedere cosa ha combinato dentro i fumi dell’improvvisazione artistica e il turbine dell’emozione… Quindi, non ci resta che guardare la sorpresa di Claudio D’Angelo in onda su Rai 2 venerdì 23 dicembre, dalle ore 20:00 alle 20:30.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it