Un concorso in provincia di Ragusa per giovani musicisti

La Società Santacrocese di Storia Patria E.T.S. – A.P.S., in collaborazione con il Comune di Santa Croce Camerina, la Parrocchia San Giovanni Battista e la Famiglia Barone, istituisce un concorso a premi volto a conservare e perpetuare la memoria di Sarino e Salvuccio Barone, padre e figlio, che hanno promosso la pratica musicale tra i giovani della zona per molti decenni.

IL CONCORSO

Il concorso è aperto ai giovani residenti nella Provincia di Ragusa che frequentano le scuole medie inferiori e gli istituti superiori ad indirizzo musicale. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 marzo 2024 tramite e-mail all’indirizzo indicato nel bando. Le domande di iscrizione, trasmesse con lo specifico modulo debitamente compilato e firmato, dovranno pervenire entro e non oltre il 23 marzo 2024, tramite e-mail all’indirizzo:storiapatria2@gmail.com

IL BANDO

Le categorie ammesse al concorso includono gli strumenti a corda, a fiato, a tastiera e a percussione, suddivisi per scuola media di 1° e 2° grado. La commissione giudicatrice, composta da tre esperti nel campo musicale, valuterà le esibizioni secondo criteri quali correttezza di esecuzione, dinamiche e fraseggio, qualità del suono, espressività e abilità dimostrate.

I concorrenti della categoria A si esibiranno per un massimo di 5 minuti, mentre quelli della categoria B per un massimo di 8 minuti. Saranno ammesse le prime 60 domande pervenute, così ripartite tra le categorie A e B.

I premi includono un premio in denaro per i primi classificati di ogni categoria, targe ricordo per i secondi e i terzi classificati, e una pergamena ricordo per tutti i partecipanti. È prevista una quota di partecipazione di €10.

Il concorso si terrà nei giorni 6 e 13 aprile 2024 presso l’auditorium della biblioteca comunale, con le diverse categorie che si esibiranno in diversi orari secondo il programma stabilito.

