Un collegamento ferroviario fra l’aeroporto di Comiso e quello di Catania: nasce il Comitato

Primo passo per la creazione del Comitato per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto di comiso e quello di Catania che si riunierà il 21 marzo alle ore 16.30 presso la sede dell’assessorato allo Sviluppo Economico. Questa iniziativa è nata in seguito al convegno “Un treno per il futuro”, organizzato dall’assessore Giorgio Massari lo scorso anno, che ha sollevato l’importanza di un collegamento ferroviario veloce tra i due aeroporti.

IL COMITATO

Il Comitato sarà composto dai comuni Iblei interessati, associazioni, gruppi e cittadini che condividono l’importanza del progetto per il territorio e si impegneranno a esaminare le condizioni normative, economiche e tecniche per la sua realizzazione.

I tre principali obiettivi del Comitato sono: la costruzione di una diramazione dalla linea ferroviaria Gela-Ragusa verso l’aeroporto Pio La Torre; La costruzione di una stazione ferroviaria presso l’aeroporto di Comiso; La realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Aeroporto di Comiso a Vizzini Scalo, con collegamenti verso Fontanarossa e Catania centrale.

IL PIANO STRATEGICO

Il Comitato mira a far inserire il nuovo progetto nel piano strategico 2027-2031 e propone due micro-obiettivi con una tempistica più breve: collegare la tratta Ragusa-Gela all’aeroporto Pio La Torre e collegare la tratta Pozzallo-Sampieri al porto, per favorire una completa mobilità intermodale.

Questo primo incontro del Comitato sarà fondamentale per delineare le strategie da seguire al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e avviare concretamente il progetto di collegamento ferroviario tra i due aeroporti.

© Riproduzione riservata