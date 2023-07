Un centro storico da vivere. Isola pedonale a Modica a beneficio di turisti ed esercenti

Estate è mare ma è anche conoscenza del tessuto storico ed artistico di una città. E’ della giunta Monisteri la decisione di istituire un’area pedonale nel centro storico della città. Da anni ha preso piede il turismo serale nei luoghi di maggiore pregio del sud-est siciliano. Modica non è stata da meno negli ultimi e non intende mettersi da parte ora con la nuova squadra governativa. Isola pedonale nel tratto di Corso Umberto compreso fra l’intersezione con il corso Garibaldi e con la via Campailla. In precise giornate. Venerdì, sabato e domenica in questo mese di luglio dalle ore 20 alla 01 del giorno successivo. Per il mese di agosto, con la stessa fascia oraria, nei giorni 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27.

L’area pedonale nel centro storico per ammirare monumenti e per assistere ad eventi culturali.

La giunta Monisteri nell’approvare l’atto di indirizzo spiega perchè l’area pedonale nasce in questo tratto del centro storico. E’ qui che insistono il duomo di San Pietro, patrimonio dell’Umanità e quindi sito Unesco; il palazzo della Cultura già sede del Monastero dedicato a San Benedetto nel 1637, requisito dal governo regio nel 1860 e già sede del Tribunale di Modica. Nel palazzo della Cultura diverse stanze ospitano il Museo civico archeologico ed il Museo del cioccolato di Modica. C’è poi palazzo Grimaldi risalente al XVIII-XIX secolo che è l’edificio in stile neorinascimentale più importante ed originale del Val di Noto dove ha sede la Pinacoteca comunale. Tanti altri palazzi privati da indubbia bellezza e di grande interesse storico ed architettonico insistono in questa area che sarà off-limits per le auto solo per determinate ore e giornate.

Non solo cultura ma anche manifestazioni culturali.

“In tale importante tratto urbano sono in programma diverse iniziative culturali e musicali per le quali sarà necessario occupare l’intera carreggiata per la sistemazione di strumentazione varia ed arredi correlati – motiva la giunta – sono manifestazioni che richiameranno una moltitudine di persone e, quindi, è necessario garantire oltre l’ordinata fruizione di questa parte del centro storico anche la pubblica incolumità e la sicurezza dei luoghi”.