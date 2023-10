Un Agrinido nella zona rurale di Cozzo Chiesa, tra Scicli e Modica. Ne potranno usufruire 25 bambini che staranno a contatto con la natura

Un servizio nuovo ed all’avanguardia che fino ad oggi, nel territorio sciclitano è stato garantito dal privato. Presto sarà possibile usufruire di un Agrinido, un asilo nido pubblico in zona rurale che il Comune Scicli realizzerà nell’ex scuola di Cozzo Chiesa nell’entroterra rurale. I lavori, finanziati con il Piano nazionale di ripresa e risilienza sono stati consegnati oggi e dureranno sei mesi. Il Rup è l’ingegnere Andrea Pisani, dirigente dell’Ufficio tecnico settore lavori pubblici.

Contrada Cozzo Chiesa si trova tra Scicli e Modica e non è distante dalle contrade di Guadagna e Quartarella, zone rurali storicamente molto popolate da interi nuclei familiari.

“L’Agrinido è un servizio socio educativo che si trova in un ambiente rurale e fa sperimentare ai piccoli un contatto diretto, esperienziale e tattile con la natura – spiega l’assessore Enzo Giannone – i lavori di ristrutturazione del vecchio immobile di proprietà comunale sono stati consegnati in queste ore e dureranno sei mesi. Si tratta di un finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1, Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Un finanziamento europeo per un servizio interamente locale.

La riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell’ex scuola Cozzo Chiesa da adibire ad Asilo nido comunale ha beneficiato di un finanziamento di 428 mila 957 euro – scende nel dettaglio il sindaco Mario Marino – l’Agrinido di Scicli ospiterà fino a un massimo di 25 bambini di età compresa fra gli zero e i tre anni. Avrà un’ampia zona esterna con una bambinopoli e un’area a verde e sorgerà in una delle campagne più belle di Scicli in un sito di grande silenzio e qualità ambientale”.