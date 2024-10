Un acquitrino maleodorante invaso dalle zanzare nel cuore di Ragusa: la denuncia

Degrado e mancanza di decoro nel cuore di Ragusa, precisamente nel tratto terminale di via Carducci all’incrocio con viale del Fante, sotto il ponte ferroviario. E’ quanto segnalato dal consigliere comunale del PD, Mario Chiavola.

La zona, secondo Chiavola, si è trasformata in una sorta di acquitrino maleodorante, con un’invasione di zanzare e condizioni igieniche precarie che stanno creando disagio sia per i residenti sia per i turisti, dato che si trova vicino a Villa Margherita e alla sede del Libero Consorzio Comunale.

Le segnalazioni

Nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei residenti al Comune, finora non si sono registrati interventi concreti per migliorare la situazione. Chiavola ha quindi deciso di portare la questione all’attenzione dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di agire per restituire decoro alla zona e prevenire l’aumento delle sacche di degrado in città. Ha fatto appello affinché l’area venga monitorata e si trovino soluzioni rapide e adeguate per ripristinare le condizioni igieniche e di vivibilità.

