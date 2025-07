Ultimo concerto di stagione per l’associazione Amici della Musica a Scicli

Si terrà sabato a palazzo Spadaro con inizio alle 19. Attesa un’orchestra d’archi giovanile proveniente dal Canada che, oltre ad eseguire repertorio per orchestra sola, accompagnerà anche due giovani e talentuosi pianisti siciliani nei concerti per pianoforte e orchestra nn.3 e 4 di Ludwig Van Beethoven. “Sarà sicuramente un concerto di grande impatto e un importante scambio culturale in cui musicisti d’oltreoceano si confronteranno con le realtà locale per la stessa comunione di intenti” – commenta il direttore artistico della stagione musicale, Francesco Mirabella.



© Riproduzione riservata