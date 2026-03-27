Ultima trasferta di regular season: Passalacqua sul campo di Faenza

Ultima trasferta per la Passalacqua che sabato alle 20.30 affronterà la E-work al Pala Bubani di Faenza. Per le aquile iblee un buon momento di forma e morale alto dopo le due vittorie consecutive (Rovigo in trasferta e Umbertide in casa) ottenute con la giusta grinta e determinazione. In casa Faenza, l’ultimo match ha visto le romagnole protagoniste della rimonta e del successo sulle siciliane di Alcamo, in un turno infrasettimanale di recupero.

“Dalle ultime due partite giocate, è uscita la qualità che la squadra ha, e che finalmente può emergere con la presenza di tutte le atlete in campo, dopo un periodo complicato dagli infortuni. Abbiamo voltato pagina e siamo pronte ad affrontare questo finale di stagione”, dice Laura Perseu, assistant coach della Passalacqua Ragusa. La partita di Faenza non è semplice; “Le nostre avversarie fanno parte di un gruppo giovane, che punta alla transizione, avendo nel contropiede uno dei suoi punti di forza. La difesa è aggressiva – conclude Perseu – e intensa; dobbiamo imporre il nostro gioco e il nostro ritmo, senza indietreggiare e senza cadere nel tranello della loro aggressività”.

Gli ultimi due turni della regular season (il 3 aprile alle 20.30, derby siciliano in casa della Passalacqua che ospiterà Alcamo) serviranno a definire la griglia dei play off che inizieranno l’11 aprile.

La classifica attuale vede in prima posizione Matelica, seguita da Alpo, Bolzano e Passalacqua (a pari punti con Umbertide ma in vantaggio con la classifica avulsa). Sesta posizione per Faenza. Per Ragusa, 1358 punti realizzati (dato leggermente sfalsato dalla vittoria a tavolino su Treviso che ha rinunciato alla trasferta in terra iblea) e 1284 subiti; Faenza ha messo a segno 1429 punti e ne ha subiti invece 1384. Nelle percentuali di realizzazione, Ragusa si presenta a Faenza con il 43 per cento da 2 punti, il 26% da 3, e il 67% ai liberi con 869 rimbalzi totali. Faenza invece ha il 44% da 2 punti, il 25% da 3, 72% ai liberi, con 939 rimbalzi totali all’attivo.

La squadra raggiungerà Faenza nella tarda mattinata di sabato; l’incontro verrà disputato con palla a due alle 20.30 al Pala Bubani. Gli arbitri designati sono la signora Chiara Corrias di Cordovado (Pn) e Filippo Cavinato di Padova

© Riproduzione riservata