Ulivi con potatura “vigorosa” per far spazio alla Ragusa-Catania: incontro in soprintendenza

Non si placano le polemiche per le potature decisamente “vigorose” degli ulivi che dalla zona di contrada Coffa, territorio di Chiaramonte, sono stati spostati a Vittoria per far spazio alla costruenda Ragusa-Catania. Il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, aveva già annunciato in un suo video sui social, battaglia su questo argomento, anche perchè gli ulivi rappresentano per il territorio di Chiaramonte un bene inestimabile. Le potature, a parere di molti addetti ai lavori, sono state giudicate troppo radicali e ciò comprometterebbe la vita futura dell’albero.

UN INCONTRO E’ PREVISTO PER GIOVEDI’ 28 MARZO IN SOPRINTENDENZA

Proprio per capire e discutere di questo argomento, è stata convocata una riunione giovedì 28 marzo presso la soprintendenza di Ragusa. Alla riunione, oltre al sindaco di Chiarmonte e i funzionari, parteciperà anche l’azienda Forestale che dovrà prendersi cura degli ulivi ripiantumati. Il sindaco Mario Cutello, ci spiega: “Voglio avere chiarimenti su quanto sta accadendo e se è già stato provocato un danno. Sono pronto a chiedere il blocco dell’espianto se dovessero emergere delle anomalie e in caso, chiederò delle soluzioni alternative. Il nostro scopo è soltanto uno: salvaguardare il patrimonio della biodiversità del nostro Comune che non può essere disperso”.

