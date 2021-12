Uil: Luisella Lionti eletta alla guida sindacato in Sicilia. E’ la moglie del segretario uscente Claudio Barone

Luisella Lionti e’ il nuovo segretario generale della Uil in Sicilia, prima volta per una donna alla guida del sindacato. Fa piacere che una donna, tra l’altro una sindacalista di lungo corso come la Lionti, venga eletta per una carica così importante. Certo, il fatto che sia la moglie del segretario uscente, qualche riflessione la pone.

Le battute si sprecherebbero in queste circostanze. Tuttavia, non possiamo non accorgerci di questa circostanza, certamente non usuale e che è impossibile non far balzare all’occhio dei critici, tanto che qualche polemica è stata sollevata, e non a torto, soprattutto sulla stampa nazionale.