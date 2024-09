Uccio De Santis conquista Pozzallo: grande successo per “Marefestival”

Gli eventi di Marefestival continuano a registrare successi con un altro sold out, confermato venerdì sera in Piazza delle Rimembranze a Pozzallo. Protagonista della serata è stato il comico pugliese Uccio De Santis, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo umorismo genuino e la capacità di raccontare storie divertenti, ma anche riflessive. La piazza era gremita di spettatori che hanno accolto con entusiasmo la performance di De Santis, noto per il suo talento nel portare buonumore e per il focus sulla cultura meridionale, che caratterizza la sua comicità.

L’evento fa parte del ricco cartellone estivo predisposto dall’amministrazione comunale di Pozzallo, con il supporto della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. L’organizzazione è stata curata dalla Marcello Cannizzo Agency. La serata è stata introdotta dalle coreografie di Mary Arena e della sua Social Dance, che hanno scaldato l’atmosfera prima dello spettacolo.

Un grande successo

Durante lo show, Uccio De Santis ha saputo coinvolgere il pubblico con battute che rievocano le esperienze comuni della vita quotidiana, creando un clima di leggerezza e spensieratezza. La partecipazione attiva del pubblico ha contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e il vicesindaco, Raffaele Monte, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo dell’estate, sottolineando l’elevato numero di presenze agli eventi estivi e anticipando che la stagione non è ancora finita. Infatti, l’attenzione è ora rivolta al prossimo grande evento, la Sagra del Pesce, che si terrà a settembre e promette di essere un altro appuntamento di grande richiamo per la comunità e i visitatori.

© Riproduzione riservata