Il Centro Commerciale Ibleo festeggia il suo 18° anniversario con tre giorni di festa

Ragusa, 09 maggio 2025 – Il Centro Commerciale Ibleo celebra 18 anni di attività come punto di riferimento per la comunità locale con tre giorni di festa tra musica live, Meet&Greet e ospiti d’eccezione. Un’occasione per festeggiare insieme e rinnovare il legame con il territorio.



Un programma ricco di eventi



● Sabato 10 maggio – ore 17:30: Acapodelglobo (850k iscritti su YouTube, 1,7M follower su TikTok) e Lorenz Simonetti (506k iscritti su YouTube, 720k follower su TikTok), due volti amatissimi del mondo social, saranno protagonisti di un live show interattivo tra quiz musicali, musica live e Meet&Greet.

Giulia Berettini, alias Acapodelglobo, è nota come la “queen delle mollette” e nel 2024. E’ stata votata come Influencer rivelazione italiana. Lorenz Simonetti è un cantante e creator popolare per i suoi live nelle piazze, sempre capaci di attirare centinaia di fan.

● Sabato 17 maggio – ore 17:30: Dani e Robbi (1,26M iscritti su YouTube, 420k follower su TikTok), il duo più divertente del web, incontrer‡ i fan con un mini show, firmacopie e Meet&Greet. I loro video di challenge, scherzi e storie divertenti sono seguitissimi da bambini e famiglie.

● Domenica 18 maggio – ore 16:30: Gran finale con Giovanna Sannino, madrina dell’evento, conosciuta dal grande pubblico come Carmela della popolare serie Rai Mare Fuori. Un incontro da non perdere, con taglio della torta e brindisi finale per celebrare insieme questo traguardo speciale.



Un anniversario da ricordare



Ibleo compie 18 anni e festeggia con chi lo ha reso grande: la sua comunità. Tre giorni di emozioni, incontri e divertimento, per un legame che cresce insieme. Vi aspettiamo al Centro Commerciale Ibleo – Viale delle Americhe, 97100 Ragusa Per maggiori informazioni, visita centroibleo.it o seguici sui social.

