Ubriaco, infastidisce i fedeli durante la messa di Natale a Ragusa: denunciato e arrestato

Uno straniero ubriaco ha infastidito i fedeli della Cattedrale di San Giovanni a Ragusa poco prima dell’inizio della messa di Natale del 24 dicembre, intorno alle 22.30. Il suo comportamento è stato talmente molesto da dover richiedere l’intervento di una volante della polizia.

L’ARRIVO DELLA POLIZIA

Arrivati sul luogo, gli agenti hanno individuato un cittadino di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, chiaramente ubriaco e vicino all’altare maggiore della chiesa. Nonostante gli inviti da parte degli agenti, l’uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità o di esibire il documento di identità rendendo necessario il suo accompagnamento presso gli uffici della Questura.



Dalle verifiche effettuate, è emerso che l’uomo, attualmente soggetto all’obbligo di dimora nel comune di Vittoria, aveva diversi precedenti di polizia, pendenze e condanne per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la Pubblica amministrazione. In passato, era stato arrestato più volte per reati simili.

Gli agenti lo hanno arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per il rifiuto di fornire indicazioni sulla sua identità personale e per non aver rispettato i provvedimenti dell’Autorità.

E’ stato portato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.