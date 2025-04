Ubriaco in auto semina il panico a Modica: quasi investita una bimba, fermato in tempo

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi nella centralissima via Aldo Moro a Modica Sorda nei pressi dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri. L’uomo, con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge ed in un notevole stato di ebbrezza, alla guida della sua autovettura, è andato a sbattere, con una sorta di zig-zag, su alcune autovetture in sosta. Vetture che sono state danneggiate nella carrozzeria. E non solo, nel suo zigzagare sulla via Aldo Moro ha rischiato di investire una bambina che si trovava assieme ai genitori. Tanta la paura per un incidente che poteva evitarsi solo se il protagonista non avesse alzato il gomito già di prima mattina.

L’intervento di un ex militare dell’Esercito è servito a bloccare il protagonista del sinistro e subito dopo ad allertare la Polizia di Stato del locale Commissariato. Sottoposto ad alcoltest l’uomo è stato trovato in uno stato alcolemico superiore alla norma. Ora si attendono i provvedimenti previsti dal nuovo Codice della strada che ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, con sanzioni penali e ripercussioni anche sullo stato del mezzo che può essere sottoposto a confisca.

