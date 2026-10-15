Schifani si accorda con Tajani. La Vardera: “Ecco cosa ha ottenuto per la Sicilia”

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Una settimana di indiscrezioni, tensioni politiche e ipotesi di dimissioni, conclusa, secondo Ismaele La Vardera, con un accordo che avrebbe ben poco a che vedere con gli interessi della Sicilia. Il fondatore di Controcorrente e presidente di Progetto Civico Italia interviene duramente sulle trattative tra il presidente della Regione Renato Schifani e il leader nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. «Per una settimana abbiamo assistito a questo continuo tira e molla: lascio, non lascio. Eravamo quasi emozionati», ironizza La Vardera, che contesta soprattutto il contenuto delle presunte intese politiche. «Ci saremmo aspettati una battaglia per ottenere maggiori risorse per la Sicilia, infrastrutture moderne, più medici, autostrade efficienti o magari la piena applicazione dello Statuto siciliano. E invece niente di tutto questo».

Secondo quanto sostiene La Vardera, Schifani avrebbe ottenuto da Tajani garanzie su tre candidature alle prossime elezioni politiche: un seggio al Senato per sé, uno per Simona Vicari e un posto alla Camera per Marcello Caruso, indicato come suo fedelissimo. «Alla fine ha ottenuto soltanto degli strapuntini», afferma La Vardera, che aggiunge: «Non c’è dubbio che nelle trattative Schifani non sia il massimo, soprattutto se consideriamo quanto riuscì a ottenere Nello Musumeci da Fratelli d’Italia in cambio della mancata ricandidatura alla presidenza della Regione».

La conclusione è un attacco al sistema politico regionale e ai rapporti con le segreterie nazionali dei partiti. «Siamo davvero stanchi di vedere questa terra sprofondare a causa dei capricci dei singoli e degli interessi dei partiti romani», conclude La Vardera.

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