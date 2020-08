Tutti vogliono imbarcarsi per la Sicilia: a Villa San Giovanni, tempi di attesa di oltre 3 ore

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” si segnalano rallentamenti con code, in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni dove, sin da questa mattina, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore.

Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni.

Lungo tutti il resto dell’A2, invece, il traffico risulta intenso ma scorrevole.

E’ l’estate del Covid. Ma pochi sembrano ricordarselo.