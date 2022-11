Tutti negativi i migranti sbarcati a Pozzallo, ma l’hotspot è sovraffollato

I migranti sbarcati a Pozzallo sono stati tutti sottoposti a tampone all’arrivo nell’hotspot di Pozzallo e sono risultati tutti negativi.



Nella struttura, che potrebbe ospitare 234 persone, al momento ce ne sono 347.

Un dato di fatto a cui però si dovrebbe porre rimedio non solo per questioni igieniche ma anche umanitarie. L’Hotspot di Pozzallo, da solo, non può certo continuare a sopperire a questo problema.