Tutta in salita la strada verso la salvezza. La Meerkat cade a Gioia Tauro e perde l’imbattibilità

In Calabria i ragazzi di coach Magagnoli hanno perso l’imbattibilità che detenevano con le quattro vittoria di fila nella seconda fase del campionato di Serie C. Risultato finale 89-71 dopo una gara in equilibrio solo nella prima metà e forte del sesto uomo in campo quale è stata la tifoseria locale.

Questa sconfitta complica la corsa alla salvezza diretta con la Meerkat scivolato a -6 dalle prime due posizioni in classifica. Posizione che apre all’ipotesi play-out sempre più probabile. Non rimane altro che un obiettivo: la vittoria nelle prossime tre partite per conquistare almeno il vantaggio del fattore campo negli spareggi.

A Gioia Tauro la gara era iniziata sui binari dell’equilibrio. Nei primi due quarti le due squadre si sono affrontate punto a punto, con i calabresi capaci di andare all’intervallo lungo con un vantaggio di 5 lunghezze, sospinti da un pubblico rumorosissimo e caldissimo. Il match si è deciso nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno piazzato l’allungo decisivo con un parziale di 31 a 14. Protagonisti Russo e Di Gregorio, autori complessivamente di cinque triple nel periodo che hanno spezzato l’equilibrio.

Dall’altra parte l’attacco degli sciclitano si è improvvisamente inceppato, permettendo ai calabresi di prendere il largo. A poco sono serviti i canestri di Burt, Goi e Lonatica, gli unici a trovare con continuità la via del canestro. Assente il capitan Sorrentino: uno stato influenzale lo ha costretto a saltare la trasferta. Da segnalare anche i 32 punti di Keita, autentico trascinatore dei padroni di casa. Qualche perplessità infine per diverse decisioni arbitrali giudicate rivedibili. La Meerkat tornerà in campo nel prossimo turno sabato in casa, nella sfida contro Castanea, gara fondamentale per rilanciare la corsa verso il miglior piazzamento possibile in vista dei play-out.

Tabellino Meerkat: Burt 19, Goi 17, Lonatica 15, Garavini 8, Ragazzini 6, Agbara 2, Derick 2, Taino 2, Giannone n.e., Manenti n.e.

