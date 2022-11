Turno infrasettimanale per la KeyJey Ragusa che domani sarà di scena sul campo de Il Giovinetto Petrosino

Turno infrasettimanale del campionato di Serie A2 di pallamano per la KeyJey che, domani, mercoledì 9 novembre, sarà di scena sul campo de Il Giovinetto Petrosino. La gara, valida per la quarta giornata del torneo, prenderà il via alle 18,30.

Il sette di Adam Klimek è consapevole che si tratta di un’altra battaglia da sostenere con il coltello tra i denti, conosce benissimo la forza degli avversari e le attuali difficoltà con cui il proprio gruppo sta facendo i conti.

Reduci dalle sconfitte sul campo del Mascalucia e, sabato scorso, in casa contro l’Haenna, i giocatori iblei cercheranno in tutti i modi di recuperare il terreno perduto, forti anche dei passi in avanti compiuti dal gruppo di atleti Under 20 che, in occasione delle prime due partite, ha messo in mostra il proprio valore.

“Sappiamo – spiegano dalla KeyJey Ragusa – che si tratta di un momento non proprio favorevole e che, quindi, è necessario dare il massimo, in qualsiasi circostanza. Ce la giocheremo sino in fondo, pur sapendo che, dall’altra parte, ci confronteremo con una squadra che sta facendo bene come testimonia il successo che hanno conquistato nell’ultimo turno sul campo del Mascalucia. Proveremo a resistere e, come sempre, a fare del nostro meglio”.