Turisti si perdono sull'Etna, ritrovati dai Vigili del Fuoco - Ragusa Oggi

Turisti si perdono sull’Etna, ritrovati dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri, la Sala Operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata per la ricerca di due turisti dispersi sul versante Nord dell’Etna. I due turisti si erano inoltrati sul sentiero che conduce alla grotta di Serracozzo vicino al Rifugio Citelli, in zona Etna Nord, ma col sopraggiungere del buio e di una leggera nebbia non riuscivano più a trovare la strada per il rientro.Fortunatamente la zona è servita da segnale telefonico, così hanno potuto chiamare i soccorsi e fornire anche la loro posizione GPS. Sul posto si è recata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, che con lampade e strumenti GPS ha potuto rintracciare e portare al sicuro i due turisti.

Fonte: La Sicilia