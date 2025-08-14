Turisti e residenti protestano: i disagi nascosti alla periferia est di Donnalucata e un’antenna nata come un “fungo”

Una delle zone di villeggiatura e di vacanza fra le più amene del litorale sciclitano perchè è qui, ad est della frazione di Donnalucata, che si incontra una spiaggia lunga quattro chilometri dove ancora si “convive” con il sistema dunale e con la flora mediterranea spontanea. Fanno da contraltare alcuni disagi, alcune leggerezze che si sarebbero potute evitare e si potrebbero evitare.

Disagi per cittadini e turisti a Donnalucata

“Una coppia di turisti milanesi che ama venire in questo tratto della costa sciclitana mi teneva a commentare dei disagi che hanno riscontrato. Disagi che riscontriamo anche noi quotidianamente – afferma Guglielmo Scimonello – canne che invadono la carreggiata, strada con rappezzo, antenna di telefonia pericolosissima posizionata in un nucleo di abitazioni, il riferimento è l’antenna installata in via del palo Bianco, le macchine che transitano l’arteria stradale di via Archimede, sfrecciano ad alta velocità, nonostante il limite imposto di 30 chilometri orari, non ci sono ne rallentatori di velocità e nemmeno le strisce pedonali a zebra per attraversare la strada. Siamo proprio alla follia. Ma si vuole capire che qui siamo in un centro abitato e ci vogliono i servizi necessari ed essenziali per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini?”.

I canneti lungo la via Archimede sono la “spina” al fianco di questa arteria. E che dire per quell’antenna di telefonia mobile, tema sul quale il Comune di Modica per salvaguardare la convivenza con questi dispositivi si è speso con tre ricorsi al Tar, nata come un “fungo” in via del Palo Bianco a poche decine di metri dal Palo Rosso?

Antenna per telefonia mobile a Palo Bianco: rischi e polemiche

Antenna che svetta in mezzo alle abitazioni, abitazioni che sono numerose nel raggio di cento metri ed oltre. Nessuno ha detto nulla: s’è vista innalzare nel giro di un giorno e mezzo in un terreno di proprietà privata. Con una rapidità impressionante. Non c’è stato neanche il tempo di chiedersi cosa stesse accadendo. “L’antenna per la telefonia mobile innalzata su un terreno in via del Palo Bianco proprio a ridosso della litoranea ed in mezzo a tante abitazioni ha carattere temporaneo – spiega l’assessore alle manutenzioni Enzo Giannone – dovrebbe rimanere per tre mesi, per il periodo estivo. E’, infatti, montata su un piano con rotelle per la sua rimozione appena concluso il tempo stabilito”. Ma i cittadini, gli abitanti ed i villeggianti della zona sanno bene che il più delle volte la temporaneità si trasforma in altro. E tutti, in questa zona del Palo Bianco e del Palo Rosso, non ci vogliono neanche pensare.

© Riproduzione riservata