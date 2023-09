Turista morto a Marina di Ragusa: il racconto del surfista Gianluca Martinez, il primo ad intervenire mentre era in mare

È un giovane archeologo di Scoglitti. Ma è soprattutto un appassionato di surf. Gianluca Martinez, 28 anni, è il giovane surfista che oggi poco dopo mezzogiorno ha soccorso in mare il turista inglese morto a causa di un malore a Marina di Ragusa.

Gianluca si trovava nei pressi del braccio di levante del porto di Marina di Ragusa. Nelle sue parole il racconto di un momento che mai avrebbe pensato di vivere. È accorso per soccorrere la coppia, ma ha potuto purtroppo portare a riva solo un corpo ormai senza vita.

Gianluca Martinez: “Ho sentito una donna che urlava ‘Help, help’”

“Ero in acqua con il surf – racconta – all’improvviso ho sentito delle richieste di auto in inglese. Una donna gridava forte “Help, help!”, agitando le braccia mentre cercava di tenere a galla il corpo di un uomo. Mi sono diretto subito verso di lei e ho afferrato l’uomo, dando a lei la tavola del surf perché potesse aggrapparsi. Ho visto subito che l’uomo era privo di sensi, con gli occhi aperti, ma non dava segni di vita. Per portarlo a riva l’ho caricato su di me, per cercare di tenerlo a galla e ho cominciato a nuotare a dorso verso la riva. La signora continuava a rimanere attaccata al surf legato al mio piede Subito un bagnante, un uomo si è gettato in acqua, mi ha raggiunto e mi ha aiutato”.

I tentativi di soccorso

“Quando lo abbiamo portato in spiaggia, due medici, due donne lo hanno soccorso si sono avvicinate subito e hanno cercato di praticare le manovre per rianimarlo, gli altri bagnanti hanno aiutato, ma l’uomo non ha mai ripreso conoscenza. È arrivata anche l’ambulanza, ma non c’era nulla da fare”.

Anche la donna è stata assistita dai soccorritori, è arrivata anche la Polizia che ha avviato le indagini per accertare l’accaduto. Gianluca Martinez ha raccontato agli inquirenti quei momenti concitati, poi, nel pomeriggio è tornato a casa.

Dopo la laurea in Archeologia a Pisa, anche Gianluca sta trascorrendo un periodo di vacanze nella sua Scoglitti. Proprio come l’uomo che purtroppo non ce l’ha fatta.