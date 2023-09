Turista inglese colto da malore, muore nella spiaggia di Marina di Ragusa

Un malore in acqua, soccorsi tempestivi ma per un signore di circa 70 anni, non c’è stato nulla da fare. Un uomo è deceduto a Marina di Ragusa nelle vicinanze dello stabilimento balneare ‘La Ola’. I soccorsi sono stati tempestivi. Prima soccorso da alcuni bagnanti e poi attivate le manovre di rianimazione, con ambulanza ed elisoccorso pronto a trasferirlo.

Ma purtroppo le manovre non hanno dato l’esito sperato. L’uomo è in fase di identificazione e procede la Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un turista inglese arrivato in provincia di Ragusa assieme alla famiglia per passare una vacanza.