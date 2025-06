Turismo vip nel Ragusano: Alessia Marcuzzi e il fascino senza tempo del Sud Est tra bagni, passeggiate e cene. FOTO

Bagni in acque cristalline, passeggiate tra i tesori barocchi e cene vista mare: Alessia Marcuzzi si gode la sua Sicilia preferita, quella del Sud Est, e lo fa come ormai da qualche anno a questa parte, con un mix di eleganza, semplicità e tanta voglia di relax.

In questi giorni la conduttrice e imprenditrice romana è stata avvistata tra Porto Ulisse (a Ispica), Noto e Marzamemi, accompagnata da alcune amiche. Le sue stories su Instagram la ritraggono sorridente e rilassata, tra un bagno che ha messo in evidenza il suo fisico statuario e una discesa sulla scenografica scalinata di Noto, trasformata quasi in una passerella di moda sotto il sole siciliano.

La sera, poi, cena a Marzamemi, tra i tavoli all’aperto e il profumo di mare. La Marcuzzi, che pare abbia acquistato casa proprio in zona, torna spesso da queste parti e ogni volta scatena una piccola corsa al selfie: scatti rubati, richieste di autografi, sorrisi regalati con naturalezza ai fan.

La sua presenza non passa inosservata, ma nemmeno appare costruita: il legame con questo angolo di Sicilia sembra autentico e profondo.

E così, tra il mare di Ispica, il barocco di Noto e le notti magiche di Marzamemi, Alessia Marcuzzi si conferma ancora una volta ambasciatrice inconsapevole di un territorio che conquista chiunque lo viva. Anche – e soprattutto – chi potrebbe scegliere qualunque altro angolo del mondo.

© Riproduzione riservata