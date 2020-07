Turismo: presentato il progetto Discovery Ragusa, ai turisti una notte gratuita, visite guidate, navetta e ingressi nei siti di interesse - Ragusa Oggi

I turisti che giungeranno dal 24 luglio al 30 dicembre 2020 e che dormiranno almeno tre notti in una delle strutture dei Comuni di Ragusa, Scicli, Comiso e Santa Croce Camerina, otterranno una notte gratuita. Inoltre gli enti pubblici offriranno ai turisti anche una visita guidata e la possibilità di accedere con un biglietto ridotto ad uno dei siti di interesse culturale. Inoltre chi giungerà a Pozzallo con il catamarano Virtu Ferries e a Comiso con i voli della Tayaran Jet, avranno anche la navetta gratuita verso la città in cui soggiornano. E’ il progetto “Discovery Ragusa” che è stato presentato stamani al Comune di Ragusa alla presenza anche dell’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina. I padroni di casa, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore comunale al turismo, Ciccio Barone, hanno spiegato la genesi del progetto che ha poi visto coinvolti in una piena sinergia istituzionale anche gli altri Comuni, come spiegato da Emilia Arrabito del Comune di Scicli, Filippo Frasca del Comune di Santa Croce Camerina e Dante Di Trapani del Comune di Comiso. Presenti anche James Vella della Virtu Ferries e Gabriele Giannone della Tayaran Jet e da Rosario Dibennardo dell’aeroporto di Comiso.

“La Sicilia che non ti aspetti” è il claim dell’iniziativa che permette dunque di poter rendere attrattivi i territori dei quattro Comuni. L’assessore regionale Messina, complimentandosi per l’operato dell’assessore Barone e per la sinergia con gli altri assessori, ha parlato anche delle iniziative che sta andando a realizzare come Regione con l’acquisto di voucher da donare ai turisti avviando contemporaneamente una grande azione di promozione che durerà fino a dicembre 2021. A giorni online il portale www.discoveryragusa.com attraverso il quale i turisti potranno prenotarsi e accedere ai vari servizi gratuiti messi a disposizione dai singoli Comuni.