Turismo, come sfruttare al massimo le proprietà? Ecco il “decalogo” sulle locazioni brevi

Un decalogo per le attività di locazione breve in Sicilia. Porta la firma di Ezio Occhipinti, ideatore dell’Albergo diffuso nato dieci anni fa a Scicli ed esportato, nel suo modello organizzativo, in altre province dell’isola ed oltre lo Stretto. Perchè parlare di locazioni brevi? In un momento di grande crisi economica ed in vista della stagione primaverile ed estiva, senza parlare degli autunni tiepidi degli ultimi anni, le famiglie cercano, senza risparmio di idee e di risorse, di “sfruttare” al massimo le proprietà in loro possesso. E’ un suicidio lasciare chiuse quelle abitazioni che possono essere immesse nel circuito turistico e per le quali è necessario ed irrimandabile pagare i balzelli comunali.

Quale il significato di locazione breve?

La locazione breve consiste nell’affittare una o più camere o appartamenti, fino a un massimo di tre, per un periodo compreso tra 1 e 29 giorni. Attività, questa, che può essere esercitata in modo non imprenditoriale, ovvero senza partita Iva. Per mettere in atto questa attività è necessario tenere conto delle norme sul turismo che possono variare a seconda della Regione in cui gli immobili ricadono.

Il decalogo per esercitare l’attività di locazione breve in modo regolare e legale.

1) Assicurarsi che l’immobile abbia il certificato di agibilità.

2) Presentare un’autocertificazione al comune per ottenere il numero di protocollo.

3) Collegarsi al sito “Turistat” e richiedere il CIR (Certificato di Identificazione

Regionale).

4) Inserire il CIR in tutti gli annunci ed i portali di vendita che si intendono

utilizzare.

5) Richiedere l’accesso al sito “Alloggiatiweb” per comunicare i dati dei futuri

ospiti alla Polizia di Stato.

6) Preparare un contratto di locazione breve, utilizzando un formato disponibile

anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

7) Riscuotere l’imposta di soggiorno.

8) Conservare tutti i contratti e, ogni anno, durante il periodo della dichiarazione dei

redditi, portarli al commercialista o ad un patronato per fare la dichiarazione dei

redditi.

9) Compilare e presentare al Comune il Modello 21 entro il 31 gennaio di ogni anno.

10) Dal 2022, è obbligatorio comunicare i dati del Modello 21 anche all’Agenzia

delle Entrate entro il 30 giugno di ogni anno tramite il cassetto fiscale.

Le ulteriori altre “dritte” di Ezio Occhipinti per gestire una locazione breve.

“Il decalogo di cui sopra indica i passaggi per avviare l’attività di locazione breve – afferma Ezio Occhipinti – però non dobbiamo dimenticare la necessità di far proprie forme di accoglienza che se carenti non fanno tornare il turista nei luoghi scelti per le vacanze. Come comportarsi, allora? E opportuno o meglio necessario seguire questi suggerimenti che ritengo fondamentali e che così specifico.

1) Preparare la proprietà: assicurarsi che la casa o l’appartamento sia pulito, in ordine

e dotato di tutti i servizi necessari per gli ospiti.

2) Scegliere le piattaforme di prenotazioni: selezionare una o più piattaforme, come

Airbnb o Booking, per la pubblicazione e la gestione delle prenotazioni.

3) Marketing e promozione: promuovere la proprietà sui social media, attraverso

annunci a pagamento e altre tecniche di marketing.

4) Gestione delle prenotazioni: gestire le prenotazioni in modo efficiente, rispondere

tempestivamente alle richieste degli ospiti e gestire i pagamenti.

5) Preparazione per gli ospiti: preparare la proprietà per gli ospiti, fornendo

informazioni sul quartiere, sulle attrazioni locali e sulla casa.

6) Gestione degli ospiti: accogliere gli ospiti, fornire assistenza durante il loro

soggiorno e gestire eventuali problemi o reclami.

7) Manutenzione e pulizia: programmare la pulizia e la manutenzione della proprietà

tra una prenotazione e l’altra.

8) Valutazione e miglioramento: valutare regolarmente la propria prestazione e

apportare miglioramenti per garantire un’esperienza positiva per gli ospiti e una

gestione efficiente della proprietà.