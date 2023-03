Tu Sì Que Vales: il casting a Catania

Al via ai casting per la nuova edizione del talent show di Canale 5 Tu Sí Que Vales. Il talent show ha aperto i provini che si svolgeranno a Bari, Milano, Napoli e Catania. I provini sono rivolti a persone con un talento fuori dal comune così da impressionare la giuria.

I giudici della scorsa edizione, andata in onda da settembre a novembre 2022, sono stati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare, ossia il pubblico che vota le varie esibizioni attraverso dei telecomandi.

TU SI QUE VALES: COME COMPILARE I MODULI. LA DATA DI CATANIA

Gli interessati a partecipare ai casting per la nuova edizione dello show Tú Sí Que Vales possono collegarsi al sito internet WittyTv, canale ufficiale dei programmi prodotti dalla Fascino PGT S.R.L..

È possibile quindi compilare l’apposito modulo online per candidarsi alle selezioni, sia come singolo sia come gruppo. Le categorie artistiche per le quali proporsi sono varie. Menzioniamo, a puro titolo d’esempio: ballo, canto, recitazione, cabaret, circense, imitazioni, sport, poeta.

Queste le date per i casting:

1 febbraio 2023 a Bari;

22 febbraio 2023 a Milano;

15 marzo 2023 a Napoli;

28 marzo 2023 a Catania.