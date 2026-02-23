Truffe online, la polizia di Stato incontra gli anziani a Ragusa: “Denunciare subito è fondamentale”

La sicurezza in Rete resta una priorità assoluta per la Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nel contrasto alle truffe online, un fenomeno in costante crescita che colpisce in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Proprio in quest’ottica, il personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ragusa, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, ha incontrato i cittadini presso il Centro Anziani “Ciccio Tumino” di Ragusa. Un momento di informazione e prevenzione dedicato soprattutto alle persone più anziane, sempre più spesso bersaglio di raggiri digitali.

Smishing, phishing e falso trading: come riconoscere le truffe più diffuse

Durante l’incontro, gli operatori della Polizia Postale hanno illustrato in modo chiaro e concreto le tecniche di frode più comuni. Tra queste lo smishing, ovvero i messaggi fraudolenti inviati tramite SMS; il phishing, che avviene via email con falsi link o richieste di dati personali; e il vishing, la truffa telefonica che mira a carpire informazioni sensibili fingendosi operatori bancari o istituzionali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al falso trading online, alle truffe romantiche – sempre più diffuse sui social network – e alla cosiddetta truffa della finta eredità, che promette guadagni facili o patrimoni inesistenti in cambio di pagamenti anticipati.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere i segnali di pericolo e non cadere nelle reti dei truffatori digitali.

“Prudenza e denuncia immediata”

Gli operatori hanno ribadito un concetto fondamentale: la prevenzione passa dalla prudenza, ma anche dalla tempestività nella denuncia. In caso di sospetto o di truffa subita, è essenziale segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine.

È possibile farlo anche attraverso la piattaforma ufficiale disponibile sul sito Commissariato di PS Online, uno strumento messo a disposizione dei cittadini per facilitare le segnalazioni e ricevere supporto.

L’incontro al Centro Anziani “Ciccio Tumino” ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, segno di quanto il tema della sicurezza digitale sia oggi centrale nella vita quotidiana di tutti.

