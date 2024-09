Trovato accordo per l’illuminazione dell’eliporto di Gela. Tamajo: «Passo avanti per garantire un miglior servizio di emergenza»

L’elipista dedicata al soccorso nella zona industriale di Gela potrà avere il suo impianto di illuminazione. Nel corso di un incontro che si è tenuto oggi a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, tra i rappresentanti del Comune del Nisseno, l’ex Asi di Gela, l’Asp di Caltanissetta e l’assessore Edy Tamajo, è stato raggiunto un accordo per superare le criticità legate alla titolarità dell’area e non perdere il finanziamento di 97 mila euro destinato all’illuminazione dell’elipista, che copre un bacino di emergenza sanitaria di 120 mila abitanti.

«Siamo molto soddisfatti – afferma l’assessore Edy Tamajo – di aver trovato una soluzione efficace che garantirà un servizio di emergenza più sicuro e tempestivo per tutta la comunità di Gela. Ringrazio il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola e il deputato Michele Mancuso per il loro costante impegno e attenzione verso il nostro territorio. La loro dedizione è stata fondamentale per portare avanti questo progetto. La conclusione positiva di questa vicenda rappresenta un grande passo avanti per il sistema di emergenza sanitaria della città e la sicurezza dei cittadini, assicurando che l’elisoccorso possa operare anche durante la notte e migliorare significativamente il pronto intervento in situazioni di emergenza».

L’accordo di oggi prevede un’integrazione alla convenzione vigente tra il Comune di Gela, l’Asp di Caltanissetta e l’ex Asi (in scadenza nel 2028) che permetterà all’Asp di avviare i lavori necessari senza ulteriori ostacoli legati alla titolarità dell’area.



