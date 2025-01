Trovato a Vittoria con un coltello a serramanico in macchina: denunciato noto pluripregiudicato

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sventato un episodio che avrebbe potuto avere risvolti preoccupanti. In Piazza del Popolo, luogo abitualmente frequentato da cittadini e turisti, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un’autovettura con a bordo due individui dal comportamento sospetto.

Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di eludere il controllo accelerando, ma l’intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di bloccare il mezzo. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto nel vano portaoggetti un coltello a serramanico di grandi dimensioni.

Il conducente dell’autovettura, già noto alle forze dell’ordine per il suo passato criminale, ha immediatamente rivendicato la proprietà dell’arma. Tuttavia, non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione valida per il possesso del coltello. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di porto abusivo di arma da taglio.

