Trovati i fondi per la manutenzione del porto di Pozzallo dopo che il precedente finanziamento, non utilizzato, si era perduto

Stavolta i fondi saranno attinti dal Poc 2014/2020 e saranno spesi per lavori di manutenzione al porto di Pozzallo. L’annuncio è dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò che con l’approvazione del provvedimento da parte della giunta per una serie di interventi in alcune infrastrutture portuali dell’isola annuncia di avere trovato la soluzione per la manutenzione del porto di Pozzallo, con l’utilizzo dei Fondi Poc 2014/2020. “Il finanziamento da quasi 5 milioni di euro, con gara già aggiudicata – ha spiegato Aricò – rischiava di andare perduto perché i tempi di completamento dell’opera erano incompatibili con il termine ultimo di utilizzo delle risorse liberate”.

Accolta a Pozzallo la notizia. Massima attenzione per capire il futuro dei lavori dopo anni di vane attese.

“C’è un film di Totò in cui i soldi apparivano, poi scomparivano e poi ancora ricomparivano – a parlare è il sindaco Roberto Ammatuna – non voglio essere critico ma non dobbiamo dimenticare che questo finanziamento di 5 milioni riconducibile ad un altro filone di finanziamenti si era perso per ritardi nelle procedure. Poi è stato riacciuffato ed i tempi sono stati sempre diluiti nel calderone dei ritardi al punto da fermare ogni cosa. Negli ultimi mesi è in corso la vicenda in cui la soluzione della problematica e l’avvio dei lavori è legata al pronunciamento del Tar. Speriamo che i giudici amministrativi si pronuncino in tempi celeri sul ricorso per l’aggiudicazione dei lavori dopo l’impossibilità ad affidarli a quella risultata prima. I fondi dei 5 milioni era stati stanziati subito dopo il crollo, durante una brutta calamità naturale, della torre faro del porto ed altri danni alle banchine portuali”. Dopo quei danni era stata avviata la procedura per intervenire celermente e mettere in sicurezza l’area portuale.

La ditta vincitrice della gara che avrebbe dovuto iniziare presto i lavori è in stand-by.

C’è attendere il pronunciamento dei giudici amministrativi che potrebbe arrivare a fine estate. “Speriamo che presto si possa dare inizio ai lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura portuale che movimenta grandi flussi di merce e di persone – prosegue il sindaco Ammatuna – siamo fiduciosi nell’operazione dell’Assessorato regionale alle infrastrutture che permetterà finalmente di spendere i soldi del finanziamento e rendere ancora più adatto alle esigenze del movimento navale del Mediterraneo il porto pozzallese.”