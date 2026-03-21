Trovata auto rubata a Vittoria: polizia smentisce che ci sia un collegamento con il colpo di Acate

Un’auto risultata rubata è stata ritrovata dalla polizia questa mattina a Vittoria. Il mezzo, secondo quanto appurato dagli inquirenti, sarebbe stato sottratto da ignoti autori di un furto perpetrato in un’abitazione.

Qui i malviventi avrebbero sottratto le chiavi necessarie a mettere il moto l’auto e sarebbero fuggiti per poi abbandonarla sul territorio. L’ auto dunque non c’entra nulla con il furto perpetrato nei giorni scorsi con il colpo messo a segno ai danni dell’agenzia Unicredit di Acate dove una banda ha portato via due casse Bancomat con l’utilizzo di una ruspa.

Il collegamento tra il colpo messo a segno ad Acate ed il ritrovamento dell’auto, questa mattina a Vittoria, è stato smentito dalle forze di polizia che continuano ad indagare sull’accaduto.

© Riproduzione riservata