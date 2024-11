Troppe violazioni negli oleifici: controlli nell’agrigentino

Durante la scorsa settimana, gli ispettori del lavoro del contingente INL Sicilia hanno condotto un’intensa attività di controllo nel settore degli oleifici, concentrandosi su diverse località dell’Agrigentino: Menfi, Naro, Burgio, Villafranca Sicula e Sambuca di Sicilia. Le verifiche hanno fatto emergere diverse irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come nella regolarità dei rapporti di lavoro.

Violazioni rilevate

Impianti di videosorveglianza non autorizzati: è stata rilevata l’installazione senza autorizzazione in 5 oleifici. Per uesto motivo, sono state applicate sanzioni da 387 euro per ogni violazione. Riscontrate anche numerose carenze nei programmi di formazione specifica per i lavoratori dei frantori. A Naro, 4 violazioni per mancata formazione rispetto alle mansioni specifiche. A Sambuca di Sicilia, 3 lavoratori su 3 non erano stati formati né informati sui rischi ed erano privi di sorveglianza sanitaria. Inoltre, risultava non aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In un secondo oleificio, 2 lavoratori su 2 non avevano ricevuto formazione sui rischi. Per tutti questi motivi sono state erogate sanzioni pecuniarie complessive di circa 11 mila euro.

