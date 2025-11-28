Troppe aggressioni e atti vandalici: scatta il piano straordinario di sicurezza a Comiso

A Comiso parte un piano straordinario di sicurezza per contrastare l’ondata di aggressioni, atti vandalici e comportamenti incivili che nelle ultime settimane hanno messo in allarme cittadini e istituzioni. A comunicarlo è il sindaco Maria Rita Schembari, che annuncia una forte collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Polizia di Stato.

La decisione arriva dopo una riunione cruciale, tenutasi venerdì 28 novembre, tra la giunta comunale e i vertici del Commissariato, rappresentati dalla dirigente, dott.ssa Eva Carpintieri. “Si tratta di un incontro molto importante – spiega la Schembari – che ci ha permesso di definire una serie di interventi mirati di controllo sul territorio, necessari soprattutto in vista delle festività natalizie, ma non solo”.

Secondo il sindaco, alcune zone della città sono diventate particolarmente sensibili e richiedono una presenza più incisiva delle forze dell’ordine. “Troppi, in queste ultime settimane, sono stati gli episodi di vandalismo e altri comportamenti che destano preoccupazione. La nostra Polizia Locale, da sola, non può far fronte a tutto questo. È quindi opportuno e necessario che tali azioni vengano messe in campo per la tutela dei cittadini, della cosa pubblica e del rispetto delle regole”.

L’amministrazione sottolinea come la comunità abbia ormai chiesto con forza un intervento deciso. “La città ce lo chiede – conclude il sindaco – e noi dobbiamo dare risposte concrete per garantire sicurezza e mantenere il decoro urbano”.

Il piano, operativo già nei prossimi giorni, prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree più critiche, una maggiore sinergia tra forze di Polizia Locale e Polizia di Stato e una presenza costante nelle zone frequentate da giovani e famiglie, soprattutto nelle ore serali.

