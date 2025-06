Tributo all’amore per il mare. Pozzallo onora le sue radici con un murales nella scalinata di via Verdi

Un look nuovo, ispirato alla vocazione marittima della città di Pozzallo. E’ quello che ha oggi la “scalinata” di via Verdi vicino la Chiesa di San Giovanni Battista diventa un tributo visivo alla vocazione marinara ed emigratoria della cittadina iblea. Arriva alla vigilia dei festeggiamenti di San Giovanni molto sentiti fra i pozzallesi.

Il progetto

“Il progetto grafico è stato curato da Carmelo Lorefice ed ha per protagonista San Giovanni Battista, venerato a Pozzallo, come protettore dei marittimi e degli emigranti ed è al centro di una tradizione molto sentita – spiegano il sindaco Roberto Ammatuna ed il suo vice Raffaele Monte – gli elementi grafici della bussola e della nave rappresentano e rafforzano l’identità di Pozzallo come porto di partenza, speranza, ritorno ed onorare le radici profonde che legano la città al suo mare nel ricordo di chi lo ‘solca’ per lavoro”.

