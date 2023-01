Treni. La Agrigento-Palermo? Lenta, in ritardo e hanno pure aumentato i prezzi

Torniamo a parlare di treni, dato il grande interesse che questo argomento suscita nei nostri lettori. In un nostro recente articolo avevamo fatto notare come Trenitalia si occupi di effettuare una promozione che permette ai viaggiatori di prendere i treni di tutta la regione con un unico biglietto, senza curarsi in realtà dello stato delle ferrovie siciliane che non godono proprio di ottima salute.

Oggi, è il Codacons a parlare di una tratta ferroviaria molto trafficata: la Agrigento-Palermo.

Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 55 minuti (per il treno più veloce), la velocità media di 67 km/h, e sono 12 le coppie di treni che quotidianamente percorrono la linea lunga 137 km ed elettrificata dagli an-ni 90.

Treni in ritardo, soppressi, pochi vagoni messi a disposizione dei viaggiatori costretti a stare in piedi, treni che si guastano.

I pendolari, insomma, sono costretti ad una vera e propria odissea giornaliera. Ma la cosa che ha fatto inferocire i consumatori è che il biglietto è aumentato del 10% e oggi costa 10.90 euro.

Dunque, da un lato abbiamo ferrovie obsolete e problemi irrosolti dall’alba dei tempi, ma ovviamente il prezzo del biglietto non solo non cambia, ma addirittura aumenta. Sarà che ci si adegua al caro prezzi di questi tempi che non sta risparmiando nessuno. Un problema che coinvolge pendolari, viaggiatori e anche studenti.