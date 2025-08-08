Trekking delle Milizie 2025: storia e natura all’Eremo di Scicli

L’Eremo delle Milizie torna a essere protagonista della vita culturale cittadina. Dopo la riapertura alle funzioni religiose lo scorso maggio, il suggestivo luogo di culto ospiterà lunedì 11 agosto la XVIII edizione del Trekking Estivo di EsplorAmbiente, un evento che unisce storia, natura e spettacolo.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Tanit Scicli e il Centro Studi e Documentazione Città di Scicli, partirà alle 17:30 da via Roba delle Navi a Donnalucata. Un facile percorso di tre chilometri condurrà i partecipanti tra i paesaggi della campagna sciclitana fino all’Eremo, dove ad accogliere il gruppo ci saranno guide e storici pronti a raccontarne le vicende e le peculiarità artistiche.

Non solo cultura: grazie all’Associazione Nocte Tempore di Belpasso, i presenti potranno assistere a una lezione di falconeria e ammirare da vicino rapaci come la Poiana di Harris e il Barbagianni in una dimostrazione che promette emozioni e scatti indimenticabili.

Info utili



Il trekking è a difficoltà bassa, con quota di partecipazione di 12 euro (gratuito per i bambini sotto gli 11 anni). È consigliato abbigliamento comodo e acqua al seguito.

Prenotazioni online al link: Modulo iscrizione

Contatti: 333 8070559 – 338 3610389 – 338 8614973 | esplorambiente@gmail.com – tanitscicli@gmail.com

