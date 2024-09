Tre ragazzi dispersi nella Valle dell’Ippari: soccorsi in atto

Allarme nella zona della Valle dell’Ippari, nell’area situata sotto la Fiera Emaia, dove tre ragazzi risultano attualmente dispersi. L’allerta è stata lanciata nel pomeriggio, e sul posto si è immediatamente mobilitato un imponente dispiegamento di forze per avviare le operazioni di ricerca.

L’allarme sarebbe stato lanciato da una persona su richiesta di uno dei tre, pare ciclisti (che sarebbero due o tre, non ci sarebbe certezza sul punto) e che forse se non hanno nel frattempo trovato la via di casa, si troverebbero in un’area sotto il complesso della fiera Emaia di Vittoria, in contrada Colobria.

Da quasi due ore, la Polizia e i Carabinieri sono presenti nell’area per coordinare le ricerche, affiancati da unità della Protezione Civile, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e dai soccorritori del 118. L’intervento delle squadre di soccorso è volto a localizzare i tre ragazzi, che al momento risultano ancora irreperibili.

Tre ambulanze del 118 sono già operative sul posto, pronte ad intervenire per fornire assistenza medica non appena i dispersi saranno rintracciati. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli sulla situazione dei ragazzi né sulle circostanze della loro scomparsa.

In questo momento sul posto i vigili del fuoco stanno anche attrezzando un carro luce e sta arrivando l’unità di comando avanzato.

Le operazioni di ricerca proseguiranno nelle prossime ore, con l’ausilio di mezzi di soccorso specializzati e personale addestrato per intervenire in zone impervie come quella della Valle dell’Ippari. Notizia in aggiornamento

