Tre nuovi rinforzi per lo Scicli C. R. calcio che si avvia verso il Campionato di Promozione

Dopo i recenti “ingressi”, il portiere Emmanuel Mangione, il centrocampista Giuseppe Brullo, Lorenzo Scivoletto dagli juniores del Modica, Daniele Guarrella, terzino, e Pierpaolo Incatasciato riconfermato, la nuova dirigenza dello Scicli C. R. calcio prosegue nella campagna acquisti. Ufficializzato l’arrivo del calciatore ivoriano Diallo Mamadu difensore centrale del 2004, di Bangoura Ibrahimadella nuova Guinea del 2005 esterno alto ed infine dell’altro ivoriano Boku Emmanuek Joel. Classe 1991, Boku Emmanuek Joel centrocampista è una scommessa del direttore generale Salvatore Barravecchia mentre i primi due, Diallo Mamadu e Bangoura Ibrahimadella hanno già avuto esperienze in Italia.

“Stiamo lavorando bene per rafforzare la squadra e disputare un campionato di prestigio – commenta Salvatore Barravecchia – nei prossimi giorni ufficializzeremo i nomi di altri nuovi giocatori e daremo le riconferme dei giocatori dell’anno precedente. E’ nostro impegno rafforzare la squadra in ogni reparto perchè non vogliamo deludere tutti i tifosi e l’amministrazione comunale che ci sta dando il suo supporto. Ringraziamo per quello che stanno facendo sia i tifosi che gli amministratori”.

