Tre nuovi parcheggi nel centro abitato di Scicli

Copriranno le esigenze in una città dove il flusso delle auto è in grande aumento con punte elevatissime nei periodi di festa o di eventi di grande attrazione turistica. Sono tre le aree che in poco tempo andranno ad essere destinate a parcheggi. Uno, quello di via Badiula che si affaccia sul prolungamento di Largo Gramsci e di piazza Italia, è prossimo all’apertura e due altre aree di sosta prenderanno vita il tempo utile all’esecuzione dei lavori di sistemazione di due ampi terreni di proprietà privata adiacenti alla via Colombo che il Comune avrà in comodato d’uso per un periodo di venti anni.

Il sindaco Mario Marino assicura che l’attivazione di queste nuove aree di sosta daranno respiro alla viabilità.

“Il parcheggio di via Badiula conterrà 23 posti auto – spiega il primo cittadino – in esso non ci sono grandi lavori da fare tranne quella dell’alzata morbida per l’accesso delle auto. Questa parte fuori area è parte integrante del parcheggio di via Badiula che è stato realizzato un decennio fa e che nella parte seminterrata è già adibita a parcheggi, seppure in numero di poco inferiore a quelli che riusciamo a disegnare nel piano fuori terra proprio di tale parcheggio di via Badiula”.

Gli altri due parcheggi nasceranno nella parte ovest della città fra via San Nicolò e via Colombo.

“Ci sarà l’area adiacente l’asilo di Valverde che si affaccia proprio su via San Nicolò e sulla parte iniziale di via Colombo. Questo parcheggio sarà fondamentale perchè sarà a servizio della scuola che si trova proprio davanti ed è poco distante dal cuore pulsante di piazza Busacca dove si concentra buona parte della movida – precisa ancora il sindaco marino – sempre su via Colombo l’altro parcheggio riguarda l’imbocco con la strada che conduce a via Ospedale ed al cimitero. Quest’area è già utilizzata per parcheggiare seppure ufficialmente non è un parcheggio. Per queste due aree abbiamo in corso le procedure per il comodato d’uso con i privati proprietari delle due superfici”.

