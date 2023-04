Tre minori stranieri a zonzo per la pista dell’aeroporto di Comiso. Erano in fuga dal centro di Cifali

“E’ il comandante che vi parla, vi informo che partiremo con qualche minuto di ritardo perché ehm…insomma…ci sono tre persone in pista e la polizia sta cercando di allontanarle”. È accaduto questo per il volo diretto a Roma delle 18.45 in partenza dall’aeroporto di Comiso, che ha subìto un ritardo dovuto alla presenza in pista di alcune persone.

UN VOLO E’ PARTITO IN RITARDO A CAUSA DI QUESTO EPIODIO

E’ stato il comandante del velivolo a informare i passeggeri che la Polizia stava cercando di allontanarle. Tre minori non accompagnati, si sono allontanati dalla struttura di contrada Cifali che è una sorta di ‘succursale’ dell’hot spot di Pozzallo e che oggi ospita 150 ragazzi stranieri tutti minori non accompagnati oggi presenti al centro.

Il sedime aeroportuale dista appena qualche chilometro dalla struttura, che si trova in territorio di Ragusa ma che in effetti è in una zona di campagna alla periferia di Comiso. I ragazzi sono stati raggiunti dalla Polizia che li ha riaccompagnati al centro e ha permesso al volo Comiso-Roma di ripartire per la Capitale.