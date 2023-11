Tre minori aggrediscono un adulto. Per loro scatta il Daspo, non potranno andare in centro storico

Il Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha emanato un decreto che impone il divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per tre minori coinvolti in un episodio di aggressione avvenuto lo scorso 15 ottobre.

La vicenda ha avuto luogo in un locale commerciale di Vittoria, nel quale i tre giovani hanno aggredito un uomo. Nei dettagli, a seguito di segnalazione pervenuta al Commissariato di P.S. di Vittoria una Volante interveniva presso un locale commerciale accertando che un uomo, che si trovava nel locale in compagnia della moglie e della figlioletta, era stato colpito in testa e sul tronco con un tirapugni in metallo riportando ferite gravi, anche se non lo ponevano in pericolo di vita, medicate e refertate in ospedale.

In risposta a questo grave episodio, il Questore Trombadore ha adottato misure di prevenzione personali di pubblica sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”. Tale decreto consente al Questore di vietare l’accesso alle aree urbane, attraverso la misura conosciuta come “D.AC.UR”, per garantire la sicurezza pubblica.

Per due dei minori, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, il divieto di accesso è stato imposto per due anni. Per il terzo giovane, incensurato, la misura è stata limitata a un anno. La violazione di tali provvedimenti amministrativi può comportare reclusione da uno a tre anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.

Questa decisione segna un precedente nella provincia, poiché è la prima volta che vengono adottate misure di questo tipo nei confronti di minori. Il divieto di accesso riguarda il centro storico di Vittoria, specificamente un’area delimitata dalle Vie Milano, Via Resistenza, Via Garibaldi e Via G.B. Iacono. La restrizione è in vigore dalle 15:00 alle 05:00 del giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Il Questore Trombadore ha dichiarato che queste misure mirano a limitare l’azione di individui pericolosi o sospetti, contribuendo a garantire maggiore tranquillità e sicurezza urbana per la cittadinanza. Il provvedimento è stato emesso dopo un’attenta attività investigativa condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine e il coinvolgimento del Commissariato di P.S. di Vittoria.