Tre incidenti in poche ore nel Ragusano: feriti a Pedalino, Acate e Vittoria

Sono state ore intense per i soccorritori e le forze dell’ordine in provincia di Ragusa, dove tra ieri sera e la mattinata di oggi si sono verificati tre distinti incidenti stradali. Fortunatamente, in nessuno dei casi si registrano feriti gravi, ma in tutti gli episodi è stato necessario l’intervento del 118 e delle pattuglie per i rilievi di rito.

Pedalino, auto contro un muro: ferita una donna

L’incidente più recente è avvenuto nella notte sulla strada provinciale 4 Comiso–Pedalino, dove una donna ha perso il controllo della sua vettura andando a impattare violentemente contro un muretto laterale.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la conducente ferita al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

L’auto ha riportato ingenti danni, mentre la dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.

Acate, scontro tra due auto sulla provinciale: due feriti

Un altro incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 19, lungo la Strada Provinciale 3, in territorio di Chiaramonte Gulfi.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Toyota. L’impatto ha provocato il ferimento di due persone, soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Vittoria, scontro a Passo Scarparo: un ferito lieve

Il terzo incidente è avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada statale 115, in contrada Passo Scarparo, tra Comiso e Vittoria, poco dopo il cavalcaferrovia.

Coinvolti un’auto e un Suv Ford EcoSport. Nell’impatto una persona è rimasta lievemente ferita: dopo le prime cure sul posto, è stata accompagnata per accertamenti al Guzzardi di Vittoria.

Anche in questo caso, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause del sinistro.

Tre episodi ravvicinati che ripropongono, ancora una volta, il tema della sicurezza sulle strade provinciali del Ragusano, spesso teatro di incidenti legati alla distrazione, all’alta velocità o alle condizioni non ottimali del manto stradale. Foto tratta da La Sicilia.

