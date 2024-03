Trasporto pubblico locale: a Chiaramonte sarà garantito il servizio con AST fino al 30 giugno

Nonostante Ast cesserà il servizio di trasporto pubblico locale dal 1 aprile 2024, a Chiaramonte il servizio sarà garantito fino al 30 giugno 2024. Il sindaco della città, Mario Cutello, ha infatti chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni affinchè il servizio non venga interrotto. A Chiaramonte, il servizio di trasporto pubblico locale garantisce il collegamento con Villaggio Gulfi e le zone rurali. Dopo il 30 giugno, cosa succederà?

IL FUTURO “BANDO SPERIMENTALE”

Mario Cutello, spiega: “Stiamo predisponendo un bando sperimentale che possa essere più confacente alle esigenze della gente, come ad esempio delle corse serali che colleghino Chiaramonte a Villaggio Gulfi e delle corse che colleghino Chiaramonte all’area di servizio di contrada Coffa, in modo da agevolare gli studenti che si recano lì per prendere l’autobus per Catania”.

