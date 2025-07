Tragedia sfiorata sulla Ragusa-Marina: auto distrutta dopo l’impatto con un bovino

Poteva essere una tragedia. Strada chiusa per permettere i soccorsi. È accaduto nel cuore della notte lungo la strada provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa, in un tratto di strada molto buio in contrada Camemi, all’altezza del chilometro 15.

Una autovettura ha investito un bovino che vagava lungo la strada. Autovettura distrutta e bovino morto sul colpo. Fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo che oltre all’enorme spavento hanno rimediato ferite lievi. Sul.posto i Carabinieri della compagnia di Ragusa e i Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata