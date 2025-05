Tragedia sfiorata a Scicli: auto intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello

Un’auto è rimasta intrappolata all’interno del passaggio a livello ferroviario situato all’incrocio tra viale 1° Maggio e viale dei Lillà di Scicli. Paura ieri pomeriggio quando le sbarre si sono abbassate mentre il veicolo si trovava ancora sui binari, creando una situazione di estremo pericolo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e salvaguardare l’automobilista, evitando così una possibile collisione con il treno in arrivo.

Questo episodio segue una serie di incidenti simili verificatisi a Ragusa, in particolare al passaggio a livello di via Paestum.Il 2 maggio 2025, un’auto è rimasta bloccata tra le sbarre mentre si abbassavano.I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il veicolo, e il treno in arrivo è stato fermato in tempo, evitando conseguenze gravi .

La serie di incidenti ai passaggi a livello di Scicli e Ragusa evidenzia l’urgenza di interventi strutturali e di sensibilizzazione per prevenire situazioni potenzialmente tragiche.

