Tragedia mortale sulla Catania-Siracusa: scontro fra tre auto e due mezzi pesanti

Un incidente mortale si è verificato oggi sull’autostrada Catania-Siracusa, al km 3,500 in direzione della Statale 114, nei pressi di Catania. Nell’impatto, che ha avuto conseguenze tragiche, sono rimasti coinvolti tre autovetture e due mezzi pesanti.

Secondo una prima ricostruzione, lungo l’autostrada si sarebbero scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, diversi mezzi: tre autovetture e due mezzi pesanti. Un’auto sarebbe rimasta schiacciata.

L’impatto purtroppo è stato mortale e ci sono anche dei feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con le ambulanze, la polizia e il personale Anas per i rilievi e la gestione della viabilità e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Si registrano code e rallentamenti in direzione Siracusa. Il tratto interessato dal tragico incidente è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di rito.

Gli automobilisti diretti verso la SS 114 sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalla Polizia Stradale e dai pannelli a messaggio variabile lungo la rete viaria.

