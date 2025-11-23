Tragedia in corso Italia: coppia di anziani investita, lui in gravi condizioni trasferito a Catania

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto ieri sera il centro storico di Ragusa. Erano circa le 19.30 quando, all’uscita dalla messa vespertina nella Cattedrale di San Giovanni Battista, una coppia di anziani che stava attraversando corso Italia, poco sopra piazza San Giovanni, è stata travolta da un furgone in transito.

I due sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito al Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata nel reparto di Ortopedia del nosocomio ragusano. La prognosi di entrambi rimane riservata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per accertare lo stato di salute del conducente del furgone.

Il messaggio del parroco ai fedeli

Don Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale, ha invitato i fedeli a pregare per i due parrocchiani:

«Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore».

Reazioni sulla sicurezza

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in corso Italia. Secondo Confimprese Ragusa, «Si tratta dell’ennesimo incidente annunciato in una strada dove le auto sfrecciano troppo velocemente. Servono interventi urgenti per mettere in sicurezza i pedoni». Proposti dei dossi per ridurre la velocità.

La comunità resta scossa e in apprensione per la sorte dei due anziani travolti. Ha collaborato Giada Drocker

© Riproduzione riservata