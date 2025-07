Tragedia a Ragusa: donna muore in ospedale dopo un malore. Sotto sequestro la salma. Indaga la Procura

E’ stata posta già sotto sequestro la salma di una donna di 72 anni deceduta all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa dopo aver accusato un grave malore, insorto, secondo quanto dichiarato al pronto soccorso, subito dopo aver consumato del salmone confezionato. La vicenda si è svolta nella notte tra sabato e domenica. La donna avrebbe manifestato forti dolori addominali e sintomi preoccupanti. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva. Nonostante l’intervento dei sanitari, il quadro clinico si è aggravato nel giro di poche ore fino al decesso, avvenuto nella giornata successiva.

Le indagini dei Nas

I Carabinieri del NAS, attivati sin dalle prime ore, hanno proceduto al sequestro del salmone appartenente allo stesso lotto ancora in vendita presso il punto vendita in questione. Gli esami di laboratorio, già avviati, dovranno accertare l’eventuale nesso tra il prodotto sequestrato e le cause della morte. La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, allo scopo di chiarire la reale origine del decesso e verificare se vi siano responsabilità dirette o indirette nella filiera di produzione, conservazione o vendita del prodotto. L’Azienda Sanitaria Provinciale ha confermato di essersi prontamente attivata per supportare le verifiche diagnostiche previste dai protocolli di sanità pubblica e per collaborare con l’autorità giudiziaria. Al momento non è stato diffuso alcun richiamo ufficiale del prodotto da parte dell’azienda produttrice, ma l’inchiesta potrebbe portare nelle prossime ore a ulteriori sequestri e a controlli anche su scala regionale. Le indagini, coordinate dalla magistratura, puntano ora a ricostruire l’intera filiera logistica e a escludere rischi per altri consumatori.

