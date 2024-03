Trafficavano armi e droga destinata anche a Ragusa. arrestate 5 persone a Catania.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito 5 distinti ordini di carcerazione, nei confronto di Angelo Busacca, Antonino Riela, Vincenzo Spampinato,Nezar Seiti e Maridian Sulaj, per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e all’illecito porto di armi da guerra.



Il sodalizio criminale composto da catanesi ed albanesi, e’ responsabile dell’illecito rifornimento di marjuana, importata dall’Albania e destinata alle piazze di spaccio di Catania, Siracusa e Ragusa. In particolare, le investigazioni, hanno permesso, nel tempo, di pervenire al sequestro di circa 3,5 tonnellate di marijuana, denaro contante e armi da guerra del tipo kalashnikov nonché di trarre in arresto, in flagranza di reato, 24 corrieri responsabili di altrettante transazioni di sostanza stupefacente. Le successive indagini hanno inoltre consentito di attribuire, in capo al sodalizio criminale, la movimentazione di ulteriori 4 tonnellate di sostanza stupefacente.

Le successive attivita’ d’indagione, eseguite nell’ambito della cooperazione internazionale con il collaterale organismo di polizia albanese e con la collaborazione dell’Interpol, hanno consentito di attribuire al sodalizio criminale, la movimentazione di ulteriori 4 tonnellate di sostanza stupefacente.

